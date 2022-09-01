Nelere zam geldi? 1 Eylül 2022 elektriğe ve doğal gaza zam mı yapıldı? 2022 neye yüzde kaç zam oldu?

Doğal gaza gelen zammın ardından elektriğe de zam geldi. Bunun ardından vatandaşlar bugün itibariyle doğal gaza ve elektriğe yüzde kaç zam yapıldı merak etti. Peki, 2022 elektrik zamlandı mı? 1 Eylül doğal gaz zamlandı mı, ne kadar oldu? 1 Eylül nelere zam geldi? İşte Zam haberleri ile ilgili detaylar...

Nelere zam yapıldı, zam geldi? gündemin merak edilen soruları arasında geliyor. BOTAŞ, internet sitesinde eylül ayına ait tarife tablosunu yayınladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifesinde fiyat artışına gitti. Bugün itibariyle zam yapılan bölümler merak konusu oldu. Elektik ve doğal gaza zam geldi mi? Peki, nelere zam geldi? Ayrıntılar haberimizde...

NELERE ZAM GELDİ?

Güncel zam yapılan yerler şu şekilde:

- Elektriğe %20 zam yapıldı. (Sanayi abonelerinde %50)

- Doğalgaza %20 zam yapıldı. (Sanayi abonelerinde %50)

DOĞAL GAZA ZAM MI YAPILDI? (1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE)

BOTAŞ, internet sitesinde eylül ayına ait tarife tablosunu yayınladı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20.4 oranında zam geldi. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatı yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 50.8 oranında arttı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

"DÜZENLEME MAALESEF ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır. 1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

ABONE GRUPLARINA GÖRE ZAM ORANLARI

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapılmıştır.

ELEKTRİĞE ZAM MI YAPILDI? (1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifesinde fiyat artışına gitti. Buna göre; konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 50 zam geldi.

"HAM MADDE FİYATLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR YAŞANDI"

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir." denildi.

SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 50 ZAM

EPDK'nın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.