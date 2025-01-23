Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzu çıktı. Kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek olan Müldür'ün, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mert Müldür sakatlandı mı?

MERT MÜLDÜR SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzu çıktı. Kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek olan Müldür'ün, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır." denildi.

HAFTALARCA YOK

Milli oyuncu, kırmızı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe'nin Lyon maçında forma giyemeyecekti. Mert Müldür'ün yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.