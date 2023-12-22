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Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç merak ediliyor. Manchester City - Fluminense canlı maç anlatımı ve Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç? Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç? Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç merak ediliyor. Manchester City - Fluminense canlı maç anlatımı ve Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç? Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI KAÇ KAÇ?

Manchester City - Fluminense maçı 2-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.

Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI CANLI YAYIN

Manchester City - Fluminense maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City - Fluminense maçı saat 21.00'de başladı.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - Fluminense maçı bu akşam saat 21.00'de oynandı.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Fluminense maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City - Fluminense maçı Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynandı.

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