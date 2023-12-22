Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI KAÇ KAÇ?
Manchester City - Fluminense maçı 2-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI CANLI YAYIN
Manchester City - Fluminense maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester City - Fluminense maçı saat 21.00'de başladı.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City - Fluminense maçı bu akşam saat 21.00'de oynandı.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Fluminense maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Manchester City - Fluminense maçı Jeddah'da, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynandı.