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Manchester City - Fluminense maç özeti! (VİDEO) Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City - Fluminense maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City - Fluminense maç özeti! Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City - Fluminense maç özeti!

Manchester City - Fluminense maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City - Fluminense maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City - Fluminense maç özeti! Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City - Fluminense maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City - Fluminense maç özeti haberimizde...

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Fluminense maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Manchester City - Fluminense maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Manchester City - Fluminense maç özeti! (VİDEO) Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI ÖZETİ İZLE

Manchester City - Fluminense maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City - Fluminense maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMANDI?

Manchester City - Fluminense maçı 22 Aralık 2023 günü oynandı.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Manchester City - Fluminense maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.

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