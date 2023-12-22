Manchester City - Fluminense maç özeti! (VİDEO) Manchester City - Fluminense maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇ ÖZETİ

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MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI ÖZETİ İZLE

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MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City - Fluminense maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMANDI?

Manchester City - Fluminense maçı 22 Aralık 2023 günü oynandı.

MANCHESTER CİTY - FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Manchester City - Fluminense maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.