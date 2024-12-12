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Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?

Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?
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Malmö, as kalecisinin sezonu kapatması, yedek kalecisinin de hastalığı nedeniyle Galatasaray maçına 17 yaşındaki kalecisiyle sahaya çıkacak. Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?

Galatasaray'ın yarın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor. Johan Dahlin'in sakatlığı ve Ricardo Friedrich'in hastalığı sonrası 17 yaşındaki Joakim Persson, Malmö'nün kalesini korumak zorunda kaldı. Peki, Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?

MALMÖ KALECİSİ PERSSON KAÇ YAŞINDA?

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Friedrich'in durumu ve kaleci kriziyle ilgili, "Kalecimiz Ricardo'nun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil. Gudjohnsen ise bu hafta sakatlık nedeniyle hiçbir şekilde idmana çıkamadı, Galatasaray maçında olmayacak" dedi.

SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

İsveç'ten Gasetten'in haberine göre Malmö kalesinde 17 yaşındaki kaleci Joakim Persson olacak. Daha önce sadece 1 resmi maçta kaleyi koruyan Persson, uluslararası anlamda ilk tecrübesini yaşayacak. Persson, İsveç Kupası maçında ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı oynadı ve kalesinde 2 gol gördü.

İşte, kadrolar:

Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?

Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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