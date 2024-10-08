KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. 2024- 2025 KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyordu. Peki, Başvurular online olarak, e-Devlet üzerinden yapılıyor. KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı!

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.