Üye Girişi
Haberler

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KYK burs ve kredi başvuruları resmi olarak başladı. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları için adım adım başvuru süreci ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. 2024- 2025 KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyordu. Peki, Başvurular online olarak, e-Devlet üzerinden yapılıyor. KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı!

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Kredi Yurtlar Kurumu Burs

İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu

 El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu

El kadar tabutta hastaneden çıkarılırken gözyaşları sel oldu
İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor

Türkiye, İsrail'in bomba yağdırdığı ülke için harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Baran Bayer kimdir? Arda Baran Bayer tutuklanacak mı? Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? Yaz saati ve kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak 2024? Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli? Masterchef 8 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ecrin Su Çoban olayı nedir? Ecrin Su Çoban Discord olayı ne? Buğra Gökce kimdir? Halk Tv konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, SORUN NEDİR? 8 Ekim 2024 Instagram'a ne oldu, niye girilmiyor? Instagram'a erişim engeli mi getirildi? Instagram Türkiye'de kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.