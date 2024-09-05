KYK BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2024-2025 akademik yılı için KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuruları genellikle Ekim ayında açılmıştı. Bu yıl da başvuruların Ekim ayı içerisinde başlaması öngörülüyor. KYK BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Ekim ayında yapılmıştı. Bu yıl da başvuruların Ekim ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurular açıldığında,öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "KYK Burs/Kredi Başvurusu" bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler.

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye çıkarılmıştı.

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