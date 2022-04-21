Kinder neden yasaklandı? Kinder kimin, hangi ülkenin? Kinder Salmonelle açıklaması!

Kinder neden yasaklandı? Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünler yasaklandı. Peki, Kinder neden yasaklandı? Kinder kimin? Kinder hangi ülkenin? Kinder Salmonelle açıklaması!

KİNDER NEDEN YASAKLANDI?

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının birçok ülkede artması nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler de artırılmıştı. Bu nedenden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

KİNDER KİMİN?

Kinder Chocolate, İtalyan çok uluslu şirketi Ferrero tarafından üretilen bir şekerleme ürün markasıdır. Michele Ferrero tarafından yaratılan Kinder, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Frankfurt kentinde, Akdeniz'deki ülkelerde satılmadan önce geliştirildi ve üretildi. Şu anda Kinder, dünya çapında 125'ten fazla ülkede satılan 22 marka içeriyor. En yaygın markalar şunlardır:

Kinder Surprise

Kinder Bueno

Kinder Joy

Kinder Happy Hippo

KİNDER'DEN SALMONELLA AÇIKLAMASI

Kinder ürünleri ile ilgili T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli yan tarafta yer alan açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyid edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye Çikolata olarak Bakanlık ile iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz.

İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır.

Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

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