Kinder markalı ürünler! Hangi Kinder ürünleri yasaklandı? Kinder Schoko Bons toplatıldı mı? Kinder'den Salmonella hakkında açıklama geldi!

Kinder markalı ürünler merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı bir ürün için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünler Türkiye'de yasaklandı. Peki, Kinder markalı ürünler nelerdir? Kinder Schoko Bons toplatıldı mı? Hangi Kinder ürünleri yasaklandı? Kinder'den Salmonella hakkında açıklama geldi!

KİNDER MARKALI ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Kinder markalı ürünler şu şekildedir:

Kinder Süt Dilimi

Kinder Pingui

Kinder Joy

Kinder Suprise

Kinder Chocalate

Kinder Bueno

Kinder Delice

ANALİZ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verilmişti: "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir. Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vs.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir."

BİR ÜRÜNÜN İKİ PARTİSİ TOPLATILACAK

Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE SALMONELLA TESPİTİ YAPILMADI

Açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi. Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

KİNDER SALMONELLA AÇIKLAMASI!

Kinder ürünleri ile ilgili T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli yan tarafta yer alan açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyid edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye Çikolata olarak Bakanlık ile iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz.

İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır.

Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

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