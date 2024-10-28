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KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI? 28 Ekim kargo şirketleri bugün kaça kadar açık?

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI? 28 Ekim kargo şirketleri bugün kaça kadar açık?
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28 Ekim tarihinde kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Kargo şirketlerinin bugün kaça kadar açık olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI? 28 Ekim kargo şirketleri bugün kaça kadar açık? İşte detaylar!

28 Ekim tarihinde kargo şirketlerinin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesinde Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo açık mı merak ediliyor. Kargo gönderimi veya teslim işlemi yapacak olanların, işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlamaları tavsiye ediliyor. Peki, kargolar bugün açık mı? 28 Ekim kargo şirketleri bugün kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketlerinin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de kargo şirketleri genellikle yarım gün hizmet veriyor. Çoğu kargo firması, bugün yalnızca sabah saatlerinde çalışmakta olup, genellikle 12:30 veya 13:00'e kadar işlem kabul ediyor.

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI? 28 Ekim kargo şirketleri bugün kaça kadar açık?

28 EKİM KARGO ŞİRKETLERİ BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

Öğleden sonra ise kargo şirketleri kapalı olacak.

Kargo gönderim ve teslim alma işlemleri olan vatandaşların, bu yarım gün mesai saatini dikkate alarak işlemlerini sabah saatlerinde tamamlamaları önerilir. Ancak, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri değişiklik gösterebileceğinden, vatandaşların tercih ettikleri kargo şirketinin resmi duyurularını veya müşteri hizmetlerini kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Cumhuriyet Bayramı Yurtiçi Kargo Soğuk Haber Sürat Kargo MNG Kargo Ekonomi Yaşam PTT

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