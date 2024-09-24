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İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi?
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Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un eski teknik direktör İsmail Kartal'a bu sezon hiçbir takımla sözleşme imzalamamasını ve kendisinden haber beklemesini söylediği iddia edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğuna yer verildi. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Jose Mourinho'nun performansının eleştirilmeye başlanması ve taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmeleri sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a haber yolladığı iddia edildi.

"KİMSEYLE SÖZLEŞME İMZALAMA"

Ekol TV'de yer alan habere göre, "Ali Koç, İsmail Kartal'a 'Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama' dedi.

Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada ise, "Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, 'duyum aldım' diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediği sözleri tamamen yalandır. Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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