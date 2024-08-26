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İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi!

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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İbrahim Hatipoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! İbrahim Hatipoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İbrahim Hatipoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM HATİPOĞLU KİMDİR?

1969 yılı, Şanlıurfa doğumludur. İTÜ Makine Mühendisliği ve İTÜ Makine Mühendisliği Otomotiv Programı Yüksek Lisans mezunudur. Egebant AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2018- 2023 yılları arasında GSYİAD Başkanlığı görevini yapmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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