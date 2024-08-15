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HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL?

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Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2024 yılında zam gelip gelmediği ve HGS geçiş ücretinin ne kadar olduğu sürücüler tarafından merak ediliyor. HGS'ye zam gelip gelmediği ve geçiş ücretinin kaç TL olduğu konusu, sürücülerin gündemindeki önemli konulardan biri haline geldi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ne kadar olduğu ise ayrıca merak ediliyor. Peki, HGS'ye zam mı geldi 2024?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi mi ve HGS geçiş ücreti ne kadar olduğu merak ediliyor. HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS'ye ne zaman zam geldi ve geçiş ücreti kaç TL olduğu sürücüler tarafından araştırılıyor. HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

HGS'YE ZAM GELDİ Mİ?

HGS otomatik yükleme tutarında alt limit yüzde 40 zam ile birlikte 245 TL olarak güncellenecek. Yeni tarife 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL?

HGS GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

HGS alt limit fiyatları, 1 Nisan'da yapılan %75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Ancak, Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından, HGS limitlerinde yeniden bir güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti. Yeni düzenlemeyle, HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunuyla karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Bankalar, bu hafta içerisinde yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecek. Yeni fiyat tarifesi ise 19 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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