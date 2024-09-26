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Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi?

Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi?
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Kripto para dünyasında son dönemin en dikkat çeken projelerinden biri olan Hamster Kombat Coin, Binance borsasında listelenme tarihini duyurdu. Peki, Hamster coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat coin listelendi mi?

Hamster Kombat Coin listeleniyor. Binance TR'den konu ile ilgili açılama geldi. Hamster coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat coin listelendi mi?

HAMSTER COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Dünya çapında 150 milyondan fazla kullanıcıya sahip popüler bir dokunarak kazan Telegram oyunu olan Hamster Kombat, büyük kripto para borsalarında listelenmesiyle manşetlere çıkıyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, tüm kullanıcılarına gönderdiği bir mail ile Hamster Kombat Coin'in listeleneceği tarih ve saati paylaştı. Bu bilgilere göre, Hamster Kombat Coin (HMSTR), Türkiye saatiyle 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 15.00'te Binance TR platformunda TRY işlem çifti ile listelenecek. Yani Türk Lirası ile alım-satım işlemleri yapılabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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