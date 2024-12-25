HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu?

2024 yılı itibarıyla gerçekleştirilen halka arzlar arasında yerini alan Armada Gıda, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. Şirketin halka arzı, SPK tarafından onaylanmasının ardından talep toplama sürecine başladı. Bu noktada, Armada Gıda halka arz süreci ile ilgili detaylar ve halka arzın İslami finans prensiplerine uygunluğu büyük bir merak konusu oluyor. Armada Gıda'nın halka arzına yönelik yapılan açıklamalarda, bireysel yatırımcıların kaç lot alabileceği ve bu sürecin nasıl işlediği gibi sorulara yanıtlar veriliyor. Peki, Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

ARMADA GIDA HALKA ARZ BAŞLADI MI?

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arz tarihleri 25-25-27 Aralık 2024 olarak belirlendi. Armada Gıda halka arzı 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak.

ARMADA GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

ARMADA GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Armada Gıda halka arz fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).

700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).

1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).

2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).

2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).

3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).