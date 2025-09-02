Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelecek mi? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a mı transfer oluyor?

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yeniden girişimlere başladı. Daha önce de gündeme gelen yıldız oyuncu için bu kez somut adımlar atılabileceği konuşuluyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAYA'A MI TRANSFER OLUYOR?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentiler, spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılıların orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yıldız oyuncuyla temasa geçtiği öne sürülürken, konuyla ilgili kulüpten ya da oyuncudan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Buna rağmen sosyal medyada ve spor basınında dolaşan haberler, taraftarları heyecanlandırmış durumda. Galatasaray formasıyla Hakan Çalhanoğlu'nu izleme ihtimali, şimdiden büyük bir beklenti yaratıyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi ve futbol kariyerine 2001 yılında Waldhof Mannheim altyapısında başladı. Genç yaşlarda gösterdiği üstün yeteneklerle dikkat çeken Hakan, kısa sürede profesyonel futbol sahnesine adım attı. Orta saha mevkisinde oynayan Çalhanoğlu, Bundesliga'daki etkileyici performansının ardından Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden AC Milan ve Inter Milan'da forma giymeyi başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Waldhof Mannheim (2001-2012): Futbola altyapı seviyesinde burada başladı ve temel yeteneklerini geliştirdi.

Karlsruher SC (2012-2013): Profesyonel futbol kariyerine ilk adımını burada attı ve profesyonel sözleşme imzaladı.

Bayer 04 Leverkusen (2014-2017): Avrupa'nın dikkatini çektiği dönemi yaşadı; performansıyla büyük çıkış yakaladı.

AC Milan (2017-2021): İtalya'nın prestijli kulübünde önemli maçlara çıktı ve kariyerinde önemli başarılar elde etti.

Inter Milan (2021 – Günümüz): Halen Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter Milan'da forma giymeye devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'de Fenerbahçe veya Galatasaray gibi büyük kulüplerde oynamamış olsa da, Türk futbolunun gururu olarak milli takımda kritik roller üstlenmiştir.