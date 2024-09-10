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GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur?

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ödenmemesi durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşılacağı merak ediliyor. Prim borcunu ödemezseniz sağlık hizmetlerinden yararlanmanız zorlaşabilir.

Genel Sağlık Sigortası ödenmezse ne olur? sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, GSS prim borcunun hangi durumlarda silineceğini araştırıyor. Peki, GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Detaylar haberimizde...

GSS PRİM BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

GSS prim borcu olan kişiler, devlet hastanelerinde ve bazı özel sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden yararlanamayabilir. Borcun ödenmemesi durumunda, sağlık hizmetleri için ödeme yapmanız gerekebilir. Ödenmeyen GSS prim borçları, yasal takip sürecine girer. Borçların ödenmemesi durumunda, icra takibi başlatılabilir ve gecikme faizi uygulanabilir. Özellikle, sigortalı olarak kabul edilmediğinizde bazı sosyal güvenlik haklarını kaybedebilirsiniz.

GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNU ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Borçlarınızla ilgili detaylı bilgi ve ödeme planları için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi web sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan SGK ile iletişime geçebilirsiniz.

GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur?

GSS SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?

Sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların prim borcu, borcu ödemek dışında, aşağıdaki hallerde de silinir;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen (kendiliğinden) GSS kapsamına alındığı için adına prim borcu tahakkuk eden kişinin, sonradan re'sen GSS kapsamına alınması gereken kişilerden olmadığının anlaşılması halinde, bu kişinin re'sen GSS tescil işlemi iptal edilir. Dolayısıyla buna bağlı borçlar da silinir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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