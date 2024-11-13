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Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda?

Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda?
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Wolfsburg ile 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek. Peki, Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda?

GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

Galatasaray Petrol Ofisi - Wolfsburg mücadelesi, 13 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Olatz Rivera Olmedo'nun hakemlik yapacağı karşılaşmada, yardımcı hakemlik görevini Iragartze Fernandez Esesumaga ve Rocio Puente Pino üstlenecek.

Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Roma'ya 6-1 mağlup olurken, rakibimiz son karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.

Galatasaray Petrol Ofisi - Wolfsburg karşılaşmasının biletleri bedelsiz olarak satışa sunuldu.

Maç için bilet limiti kişi başı 2 adettir.

GalatasarayWolfsburg maçı DAZN Women's Football Youtube kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY-WOLFSBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Wolfsburg, karşı karşıya geleceği UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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