Galatasaray, ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı. Cimbom'un golleri Davinson Sancez ve Abdülkerim Bardakçı'dan gelirken konuk ekibin sayısını Vladyslav Vanat kaydetti. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu 21 Ocak Salı!

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU?

Avrupa Ligi puan sıralamasında son durum futbolseverler tarafından anbean takip ediliyor. Avrupa'nın kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonunda Manchester United, Tottenham, Lyon, Lazio, Ajax gibi iddialı takımlar bulunuyor. Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmek istiyor.

İşte puan durumu: