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Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne?

Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ligde lider durumda. Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne?

GALATASARAY ALANYASPOR'U AĞIRLIYOR

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Ligde 7 maçta 23 gol kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

11 maçta kalesini gole kapatamadı

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 henüz açklanmadı.

GALATASARAY ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ NE?

• Kaan

• Sanchez

• Abdülkerim

• Jakobs

• Torreira

• Sara

• Barış Alper

• Mertens

• Yunus

• Icardi

• Muslera

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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