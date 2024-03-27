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Ethereum'un Yeni Çağı: Bloblar ile Yükseliş

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Blockchain teknolojisi, Ethereum üzerindeki blob yazıtları aracılığıyla yeni bir döneme giriyor. Bu yenilik, kullanıcıların ağda kalıcı, benzersiz veri izleri bırakmasını sağlayarak dijital mirasın sınırlarını zorluyor.

Blob Yazıtları, Ethereum ve Bitcoin Arasında Benzersiz Bir Köprü Kuruyor

Son zamanlarda Ethereum Blockchain ağında, Bitcoin'deki popüler Ordinals fenomenine benzer bir trend gözlemleniyor. "Bloblar" olarak adlandırılan bu yeni özellik, kullanıcıların ağda benzersiz dijital "yazıtlar" oluşturmasına olanak tanıyor ve Ethereum'un işlevselliğini genişletme potansiyeli taşıyor.

Dune Analytics'ten alınan verilere göre, Ethereum blobları son günlerde rekor bir kullanım oranına ulaştı. Kaydedilen bir günde 2.437 yazıt ile bu kullanım, o gün içinde oluşturulan blobların yüzde 22,8'ini temsil ediyor. Bu da Ethereum'un Katman 2 ağları arasında en yüksek kullanım oranı anlamına geliyor.

Bu artış, Base platformunda gözlemlenen ücret artışları ile eş zamanlı gerçekleşti. Base ücretleri, yakın bir zamanda 300 dolara kadar çıktıktan sonra 30 dolara geriledi. Aynı zamanda, Ethereum'da bu blob kullanımının bir sonucu olarak, ağın slot kullanımında bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

13 Mart'ta gerçekleşen Dencun güncellemesi ile Ethereum, işlem verilerine ek verilerin dahil edilmesini kolaylaştıran ve böylece işlemlerde daha fazla esneklik sunan veri bloblarının oluşturulmasına izin verdi. Bu bloblar, Bitcoin'deki Ordinals'a benzer şekilde, Blockchain teknolojisinin kullanım alanlarını genişletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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