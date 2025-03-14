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Erkan Kork gözaltına mı alındı, neden?

Erkan Kork gözaltına mı alındı, neden?
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Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi olan iş insanı Erkan Kork, hakkında çıkan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erkan Kork'un finans ve teknoloji sektöründeki faaliyetlerinin mercek altına alındığı öğrenilirken iddiaların ne olduğu ve Erkan Kork'un gözaltına alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Peki, Erkan Kork gözaltına mı alındı, neden? İşte, son dakika gelişmeleri ve detaylar…

Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi olan iş insanı Erkan Kork, hakkında çıkan gözaltı iddialarıyla kamuoyunun gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Kork'un finans ve teknoloji sektörlerindeki faaliyetlerinin detaylı bir şekilde incelendiği öğrenildi. Özellikle, sahibi olduğu şirketlerin mali işlemleri ve olası yasa dışı bağlantıları üzerinde yoğunlaşan soruşturma, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Peki, Erkan Kork olayı nedir? Erkan Kork hakkında hangi iddialar bulunuyor, gözaltına mı alındı? İşte, konuya dair tüm detaylar…

ERKAN KORK GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi olan iş insanı Erkan Kork, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kork'un finans ve teknoloji sektöründeki faaliyetleri mercek altına alındı. Özellikle, sahibi olduğu Payfix Ödeme Kuruluşu'nun yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu ve bu platformlar aracılığıyla büyük çaplı para transferlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Erkan Kork gözaltına mı alındı, neden?Erkan Kork gözaltına mı alındı

Soruşturma çerçevesinde, Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, Kork'un yönettiği şirketler ve şahsi mal varlıkları incelemeye alındı. MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, yasa dışı bahis gelirlerinin Payfix üzerinden aklanarak farklı hesaplara yönlendirildiği belirlendi.

Erkan Kork gözaltına mı alındı, neden?Erkan Kork neden gözaltına alındı

Bu gelişmelerin ardından, Erkan Kork ve birlikte hareket ettiği iddia edilen 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, Kork'un mal varlıklarına el konulurken, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete yönelik inceleme başlatıldı. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 6,9 milyar TL olduğu belirtiliyor.

Erkan Kork gözaltına mı alındı, neden?Erkan Kork FLASH TV

Soruşturma süreci devam ederken, Kork'un yasa dışı bahis organizasyonundaki rolü ve şirketlerinin finansal faaliyetleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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