Üye Girişi
Haberler

Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında ve nerede?

Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında ve nerede?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enes Kanter kimdir? Teröristbaşı Fethullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter kimdir, kaç yaşında ve Enes Kanter basketbolu bıraktı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Enes Kanter kaç yaşında ve nerede?

Enes Kanter kaç yaşında ve şu an nerede yaşıyor soruları gündeme geliyor. Enes Kanter kimdir ve basketbolu bıraktı mı soruları araştırılıyor. ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ardından bu kez teröristbaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter'den paylaşım geldi. Enes Kanter kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ENES KANTER KİMDİR?

Enes Kanter Freedom, 20 Mayıs 1992 yılında Zürih'te doğdu. İsviçre doğumlu Amerikalı-Türk basketbolcudur. 2.11 m boyundaki Enes, Pivot pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde uzun forvet olarak da oynayabilmektedir.

Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında ve nerede?Enes Kanter Freedom

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından spor dünyasının FETÖ'cü isimleri art arda paylaşımlarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ardından bu kez teröristbaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter'den paylaşım geldi. Rüyasında elebaşı Gülen'i gördüğünü belirterek fotoğraflarını paylaşan Kanter, "O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım" ifadesini kullandı.

Enes Kanter kimdir? Enes Kanter kaç yaşında ve nerede?

HAİNLERDEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Elebaşı Gülen'in ölümü sonrası gözlerin çevrildiği FETÖ'cü hainlerden art arda paylaşımlar gelirken, Hakan Şükür'ün ardından basketbolcu Enes Kanter de sahneye çıktı.

FETÖ elebaşının "manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter, teröristbaşı Gülen ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düştü.

FETÖ'cü Kanter şu ifadeleri kullandı: "Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam! O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım! Bırakmayacağız! Bıraktırmayacağız! Devam… Vallahi de Billahide Tallahide DEVAM…"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki. Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini, yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-.. Devam…"

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Basketbolcu Dünya Spor

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Mert Günok Lyon maçında yok mu? Mert Günok Lyon maçında oynamayacak mı? BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı? FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi? Gelin Evi Mervenur Saka kimdir? Mervenur Saka kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.