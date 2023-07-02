Süper Lig devi Beşiktaş'ın Somaspor'dan 5 milyon lira karşılığında kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'un hayat hikayesini öğrenenler "Helal olsun" yorumunu yapıyor. Peki, Emrecan Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar, aslen nereli? Emrecan Bulut Beşiktaş'ta mı? Emrecan Bulut'un yeni takımı!

Transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ilk isim olan Emrecan Bulut'un hayatı hakkında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Taraftarlar merak ediyor Emrecan Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar, aslen nereli? Emrecan Bulut Beşiktaş'ta mı? Emrecan Bulut'un yeni takımı!

EMRECAN BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, NE İŞ YAPAR?

Zorlu şartlar altında futbola başlayan ve pandemide fazla kilolarından dolayı futbolu bırakıp fabrika işçisi olarak çalışmaya başlayan 20 yaşındaki futbolcunun hayat hikayesi dikkat çekiyor. Beşiktaş'a transfer olan Emrecan, pandemide futbolu bırakıp fabrika işçisi olarak çalışmaya başladı. O dönem 90 kiloya ulaştığını belirten 20 yaşındaki kanat, bir hocasının (Ferdi Öztürk) "Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin" diyerek onu kariyerine döndürdüğünü ifade etti. Daha sonra 23 Eylül 2021'de amatör takım olan Karaköyspor'a transfer olup aldığı kiloları vermeye başlayan Bulut, 19 Temmuz 2022'de 2. Lig ekibi Somaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezona damga vuran genç futbolcu 34 maçta 16 gol 1 asist kaydetti.

EMRECAN BULUT BEŞİKTAŞ'TA MI?

Aslen Ardahanlı olan Emrecan Bulut, ailesiyle geldiği Manisa'da 2015 yılında Yunusemre Belediyespor'da futbola başladı. Uzun süre amatör kümede top koşturan Emrecan, Covid-19 pandemisi başlayınca futbolu bırakıp bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. 2020-21 yıllarını futboldan uzak geçiren Emrecan, 90 kiloya kadar çıktığı bu dönemin ardından sahalara amatör lig takımı Karaköy SFK ile döndü.