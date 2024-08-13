Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 13 Ağustos 2024 tarihinde dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç TL olduğu araştırılıyor. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 33,5614'den işlem görüyor. Peki, DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 33,56 seviyesinden işlem görüyor. Güncel döviz fiyatlarını takip etmek için https://www.haberler.com/finans/doviz/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

EURO KAÇ TL?

Avro/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 36,6890'dan satılıyor.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin/TL yüzde 0,20 yükselişle 42,9570'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar belirsizliğini koruyor.