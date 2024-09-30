Üye Girişi
Haberler

Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir?

Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA komiseri Adam Silver, Dikembe Mutombo'nun öldüğünü açıkladı. Basketbol efsanesi Dikembe Mutombo'nun 65 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi ünlü sporcunun hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü?

The Athletic'in 30 Eylül Pazartesi günü bildirdiğine göre Dikembe Mutombo 58 yaşında öldü. Pivot, NBA'de yılın savunma oyuncusu unvanı rekorunu elinde tutuyor. Peki, Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü?

DİKEMBE MUTOMBO ÖLDÜ MÜ?

NBA'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcunun beyninde tümöre rastlandığı ve tedavisine, Atlanta kentinde başlandığı belirtildi.

Dikembe ve ailesinin mahremiyet talebi nedeniyle hastalığın ayrıntılarına girilmeyen açıklamada, "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor. Sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Dikembe ve ailesi, iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettar." ifadeleri kullanıldı.

DİKEMBE MUTOMBO NEDEN ÖLDÜ?

Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarını giydiği kariyerinde 8 kez all-star seçilen Dikembe Mutombo'nun 55 numaralı forması, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

NBA tarihinin en iyi pivotları arasında gösterilen Mutombo'nun adı, 18 yıllık kariyerinin ardından Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini almıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Adam Silver Soğuk Haber Basketbol Dünya Spor NBA

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });