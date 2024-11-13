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DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir?

DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir?
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Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg karşısına çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarların ücretsiz izleyeceği mücadele saat 20.45'te başlayacak ve DAZN Women's Football Youtube'dan yayınlanacak. DAZN canlı izle! DAZN nasıl izlenir?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında bugün Alman ekibi Wolfsburg ile karşılaşacak. Maç, DAZN Women's Football Youtube kanalından yayınlanacak. Peki, DAZN canlı izleme linki var mı? DAZN nasıl izlenir?

DAZN NASIL İZLENİR?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında bugün Alman ekibi Wolfsburg ile karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarların ücretsiz izleyeceği mücadele saat 20.45'te başlayacak. A Grubu'ndaki diğer maç 23.00'te İtalya'da Roma - Olympique Lyon arasında oynanacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, grupta daha önce Olympique Lyon'a 3-0, Roma'ya 6-1 mağlup olmuştu. 20 Kasım'da Wolfsburg - Galatasaray, O. Lyon - Roma maçları oynanacak.

Galatasaray ile Wolfsburg arasındaki UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi maçı, DAZN Women's Football Youtube kanalından canlı maç izlenebilecek. Maç saati geldiğinde canlı yayın ekranı alta açılacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

DAZN CANLI İZLE!

Maç saati geldiğinde canlı yayın ekranı burada açılacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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