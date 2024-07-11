Damien Comolli kimdir? Damien Comolli kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Damien Comolli Monaco, Saint-Etienne, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahçe takımlarında çalışmıştır. Damien Comolli kimdir? Detaylar haberimizdedir...

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

Damien Comolli, 13 Aralık 1972 yılında Fransa'nın Béziers kentinde doğdu. Fransız futbol insanı. 20 Temmuz 2020'den beri Ligue 2 kulübü Toulouse'un kulüp başkanıdır. Comolli, gençlik yıllarında Monaco'da futbol oynadı. Futbol kariyerine Monaco'nun altyapı takımında başlayan Comolli, daha sonra kulübün U-16 takımında teknik direktörlük yaptı ve eyalet bazında şampiyonluk elde etti. 1995 yılında hukuk fakültesinden mezun olup aynı yıl teknik direktörlük lisansı da elde etti.

Daha önce antrenörlük, gözlemcilik ve sportif direktörlük görevlerinde bulunmuştur. Monaco, Saint-Étienne, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahçe takımlarında çalışmıştır. İyi derecede İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

Kariyeri

Arsenal

1997 yılında Arsenal'da göreve başlayan Damien Comolli, burada scout olarak görev yaptığı 7 yıl boyunca keşfettiği Kolo Toure, Gael Clichy, Thierry Henry ve Robert Pires gibi isimlerle ön plana çıktı.

Saint-Étienne

2004-05 yılları arasında sportif direktörlük görevini üstlendiği Saint-Étienne'de, başarılı bir dönem geçirdi ve takım ligi 6. sırada tamamlarken, Coupe de France'da da yarı finale kaldı. Burada geçirdiği süre içerisinde Comolli birçok önemli transfere imza atarken aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası seviyede kulübün birçok partnerlik kurmasını sağladı.

Tottenham Hotspur

2005 yılında, Premier League'in köklü ekiplerinden Tottenham Hotspur'un sportif direktörü olarak göreve başladı. Comolli burada Gareth Bale, Alan Hutton, Kevin Prince Boateng ve Yaounes Kaboul gibi genç isimlerin keşfedilerek takıma katılmasının yanı sıra, Luka Modric, Benoit Assou-Ekotto, Heurelho Gomes, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov ve Roman Pavlyuchenko gibi isimlerin de transferlerini gerçekleştirdi.

Saint-Étienne (2. dönem)

2008'de Ligue 1'e, sportif direktör sıfatıyla geri dönen Comolli, 2008-2010 yılları arasında Saint-Étienne'deki görevine devam etti.

Liverpool

2010 yılında Liverpool'da futbol strateji direktörü olarak transfer oldu. Liverpool'daki ilk sezonunda Luis Suárez ve Andy Carroll'un transferlerini gerçekleştiren Comolli, 2011 yılında sportif direktör olarak Liverpool kariyerine devam etti. 2011-12 sezonunda Liverpool'un Jordan Henderson, Charlie Adam, Stewart Downing, Doni, Jose Enrique, Sebastian Coates ve Craig Belammy transferlerini gerçekleştirdi. 12 Nisan 2012'de Liverpool'daki görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe

Uzun bir ara veren Comolli, 7 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevini üstlenmek üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. 16 Ocak 2020 tarihinde Fenerbahçe'deki görevinden istifa etmiştir.

Toulouse

Fransız futbol kulübü Toulouse'u satın alan Amerikan yatırım fonu, Damien Comolli'yi kulüp başkanlığı görevine getirdi.