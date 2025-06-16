Chelsea Los Angeles maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Chelsea Los Angeles golleri kim attı?
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CHELSEA LOS ANGELES MAÇI KAÇ KAÇ?
Chelsea Los Angeles maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle devam ediyor.
CHELSEA LOS ANGELES MAÇI CANLI İZLE
Chelsea Los Angeles maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
CHELSEA LOS ANGELES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea Los Angeles maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
CHELSEA LOS ANGELES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Chelsea Los Angeles maçı Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.