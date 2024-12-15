Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

Chelsea Brentford CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Brentford maçı ne zaman?

Chelsea Brentford CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Brentford maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'de haftanın en önemli maçlarından Chelsea Brentford maçı öncesi Chelsea Brentford maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Chelsea Brentford maçına saatler kaldı. Peki, Chelsea Brentford maçı hangi kanalda? Chelsea Brentford maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Chelsea Brentford maçı hangi kanalda? Chelsea Brentford maçı öncesi Chelsea Brentford maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Premier Lig'in önemli mücadelelerinden Chelsea Brentford maçı detayları araştırılıyor. Peki, Chelsea Brentford maçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Brentford maçı yayın bilgisi haberimizde! Chelsea Brentford CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

CHELSEA BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Brentford arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

CHELSEA BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Brentford Maçı, 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Chelsea Brentford maçı saat 22:00'de başlayacak.

CHELSEA BRENTFORD MAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Brentford maçı henüz başlamadı.

CHELSEA BRENTFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ve Brentford, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Canlı izlemek için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi
img

Kanarya krizden çıktı
img

DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tepki ve bravo sesleri aynı anda yükseldi, bakan Göktaş'ı duymak zor oldu
Ne muhalefet ne de iktidar vekilleri sustu, bakanı duymak zor oldu
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi

Son Dakika Haberleri

Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Ankara'da okul yok mu? Ne idüğü belirsiz nasıl yazılır? Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir? Evliya Çelebi Seyahatname'de en fazla hangi yiyecekten bahsedilmiştir. Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Serie Milan Genoa maçı hangi kanalda, neden yayınlanmıyor? "Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir? Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir? AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Kerem AKtürkoğlu oynuyor mu? Portekiz Ligi AVS Benfica maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.