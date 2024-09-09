Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek?
Fenerbahçe'nin yıldız savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşadığı için A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosundan çıkarıldı. Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek?
A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanda sakatlık yaşayan Fenerbahçeli stoper Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi. Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok?
ÇAĞLAR SAKATLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanda sakatlık yaşayan Fenerbahçeli stoper Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmedi. Milli takımımız, grubun ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, bu mücadelede Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.
İlk maçta Çağlar Söyüncü'nün savunma partneri Abdülkerim Bardakcı olurken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın stoper rotasyonunda Kaan Ayhan ve Samet Akaydın gibi alternatifleri bulunuyor.