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Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu?

Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu?
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Çağdaş Cam halka arz! Borsa İstanbul'da yatırımcıların dikkatini çeken yeni halka arzlardan biri olan Çağdaş Cam, yatırım fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Çağdaş Cam halka arz sürecinin ne zaman başlayacağı ve kaç lot verileceği merak konusu oldu. Özellikle yatırımcılar, CGCAM halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olup olmadığını da araştırıyor.

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için SPK'dan onay aldıktan sonra yatırımcıların radarına girdi. 2023 ve 2024 yıllarında artan halka arz trendleri, bu süreci daha da popüler hale getirdi. Peki, Çağdaş Cam halka arz tarihleri ve katılım endeksine uygunluk durumu nedir? Bu sorular, yatırımcıların en çok yanıt aradığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu?İşte Çağdaş Cam halka arz süreci ile ilgili tüm detaylar!

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Çağdaş Cam halka arzı, 11-12 Aralık 2024 tarihleri arasında talep toplayacak.

ÇAĞDAŞ CAM HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Halka arz fiyatı 20,00 TL olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 840 milyon lira olacak.

Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu?

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Çağdaş Cam halka arz toplamda 42 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL).

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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