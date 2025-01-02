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Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı?

Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı?
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte, Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı?

Beşiktaş bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalırken ikinci yarıya 6. sırada giriyor. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet alamazken Rizespor deplasmanında bu hasretine son vermek için sahaya çıkacak. İşte, Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 16 kez havalandıran yeşil-mavili ekip, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Ligde son iç saha maçında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 3 Ocak Cuma günü saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11 : Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Ciro Immobile

Beşiktaş'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile."

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI

Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN OYNADIĞI SON 6 MAÇ VE SONUÇLARI

Çaykur Rizespor, oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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