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Burak Elmas ne dedi (YAPI)?

Burak Elmas ne dedi (YAPI)?
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Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, hakem camiası içinde kararları etkileyen bir yapının var olduğuna inandığını söyledi. Peki, Burak Elmas ne dedi?

Galatasaray'ın eski Başkanı Burak Elmas, Ekol TV'de Setenay Cankat'ın sunduğu Dış Saha programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, Türk futbolunun yönetimi ve hakem camiası hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Peki, Burak Elmas ne dedi?

BURAK ELMAS NE DEDİ?

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Ekol TV'de Setenay Cankat'ın sunduğu "Dış Saha" programına katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olarak görev yapmış olan Burak Elmas, futbol dünyasının en sıcak konularına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Elmas, şu değerlendirmeleri yaptı:

Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor ve şikayetçi olan kulüp neredeyse yok. Hem kazananlar hem kaybedenler şikayetçi, herkes birbirini eleştiriyor. Federasyondan memnun olan tek bir kulüp dahi yok. Şampiyon olan da, ikinci sıradaki de, küme düşen de mutsuz. Bu durumdan çıkmak gerçekten zor görünüyor. Bir devrim gerektiğini düşünüyorum, ancak bu devrimin ne kadar samimi bir şekilde talep edildiği konusunda şüphelerim var.

Elmas, "Hakem hatasından gerçekten çok canı yanan takımlar oluyor. Operasyonlar da yapıldığını düşünüyorum. Ben hakem camiası içerisinde bir yapı olduğuna inanıyorum." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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