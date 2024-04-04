Bitcoin'in Yeni Zirveleri ve Yarılanma Etkinliği: Coinbase Analistlerinden Fiyat Analizi

Bitcoin, beklenen yarılanma etkinliği öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak piyasa analistleri arasında tartışma konusu yarattı.

Bitcoin'de Yeni Zirveler ve Beklentiler

Bitcoin, beklenen halving (yarılanma) etkinliği öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak piyasa analistleri arasında tartışmalara sebep oldu. Coinbase analistleri David Duong ve David Han'a göre, bu durum etkinin piyasa tarafından önceden fiyatlandırılmış olabileceğine işaret ediyor.

Yarılanma, her dört yılda bir madencilere verilen ödülün yarıya indirilmesi anlamına geliyor. Bu yıl 16-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen yarılanma öncesinde Bitcoin fiyatı 70.000 dolara kadar yükselmiş olsa da son haftalarda 65.000 dolara kadar geriledi.

YouHolder Risk Müdürü Sergei Gorev gibi uzmanlar, yarılanma etkisinin fiyatlar üzerinde zaten hissedilmiş olabileceğini düşünüyor. Bu gerilemenin, yatırımcıların etkinlik öncesinde kazanç sağlama çabalarından kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Coinbase Institutional'ın raporuna göre yarılanma sonrası Bitcoin fiyatının ne yönde hareket edeceğini öngörmek zor. Raporda bu durumun sebebi ise geçmişte sadece üç yarılanma olması ve bu durumun kısıtlı bir örneklem oluşturması olarak gösteriliyor. Bununla birlikte Duong, yarılanmanın Bitcoin üzerindeki etkisinin piyasa duyarlılığı ve benimseme gibi faktörlere bağlı olabileceğini söylüyor.

Mevcut Bitcoin rallisi, artan kurumsal ilgi ve spot ETF girişleri gibi yeni faktörlere bağlanıyor. Bu yeni dinamiklerin, Bitcoin piyasasını kalıcı olarak değiştirmiş olabileceği düşünülüyor. Son olarak Duong, bu nedenle yaklaşan yarılanmanın etkisinin önceki döngülerden farklı olabileceğini öne sürüyor.