Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden alındı mı?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden alındı mı?
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Hakkında çıkan ihaleye fesat karıştırma iddiaları nedeniyle gündemden düşmeyen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat'ta evinden gözaltına alınmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in son durumu kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Alaattin Köseler görevden alındı mı? İşte, detaylar…

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında ortaya atılan ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Alaattin Köseler'in son durumu ve görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı mı? İşte, merak edilen detaylar…

ALAATTİN KÖSELER GÖREVDEN ALINDI MI?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında çıkan ihaleye fesat karıştırma iddiaları nedeniyle gündemde. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından Alaattin Köseler'in görevden alındığı açıklandı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden alındı mı?Alaattin Köseler

Başkan Köseler'in görevden uzaklaştırılmasına gerekçe olarak, Beykoz Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlükler ve yolsuzluk iddiaları gösterildi. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın selameti açısından Köseler'in görevine devam etmesinin uygun olmayacağını belirterek görevden alma kararını duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden alındı mı?Beykoz Belediye Başkanı görevden alındı mı

Bu gelişmenin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihe 'İstanbul Hukuksuzluğu' diye geçecek bir dönem yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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