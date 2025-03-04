Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden alındı mı?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında ortaya atılan ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Alaattin Köseler'in son durumu ve görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı mı? İşte, merak edilen detaylar…

ALAATTİN KÖSELER GÖREVDEN ALINDI MI?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkında çıkan ihaleye fesat karıştırma iddiaları nedeniyle gündemde. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından Alaattin Köseler'in görevden alındığı açıklandı.

Alaattin Köseler

Başkan Köseler'in görevden uzaklaştırılmasına gerekçe olarak, Beykoz Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlükler ve yolsuzluk iddiaları gösterildi. İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın selameti açısından Köseler'in görevine devam etmesinin uygun olmayacağını belirterek görevden alma kararını duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanı görevden alındı mı

Bu gelişmenin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihe 'İstanbul Hukuksuzluğu' diye geçecek bir dönem yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi. 27 Şubat'ta evinde gözaltına alınan Köseler, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.