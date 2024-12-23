Beşiktaş logosu değişti mi (YENİ BJK LOGO GÖRSELİ)?

Beşiktaş'ın eski iletişim direktörü Okay Karacan, siyah-beyazlı kulübün logosunun değiştirildiğini açıkladı. Yapılan küçükler sonra henüz tescil edilmeyen logo, sadece Beşiktaş uygulaması ve sosyal medya hesaplarında kullanılıyor. Öte yandan taraftarlar, yapılan değişiklikleri kayda değer bulmayarak yönetimi eleştirdi. Beşiktaş logosu değişti mi?

BEŞİKTAŞ LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ?

Siyah-beyazlı kulübün eski iletişim direktörü Okay Karacan, geçtiğimiz günlerde kulübün logosunun değiştirildiğini açıklamıştı. Karacan, bu değişikliği "Biz logoyu değiştirdik, açıklayamadık ya..." sözleriyle serzenişte bulunarak duyurmuştu. Okay Karacan'ın bahsettiği değişiklikler şu şekilde;

1. Logo yatay olarak genişletilmiş.

2. Bayrak kısmı ve şeritler büyütülmüş.

3. Bayrak kısmının üst çaprazında bulunan uçlar, beyaz uçlarla birleştirilmiş.

4. BJK harfleri küçültülmüş; 1903 kısmı ise inceltilmiş

HENÜZ TESCİL EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın logosunun yeni hali, resmi olarak tescil edilmediği için yalnızca BJK Super APP uygulaması ve uygulamanın sosyal medya hesaplarında kullanılıyor.

TARAFTARLAR YÖNETİME YÜKLENDİ

Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca "kayda değer" bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlı futbolseverler, logoda göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığından ve duyurunun iyi yapılamadığından dert yanarak yönetimi topa tuttu.