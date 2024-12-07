Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam Trendyol Süper Lig çıkacak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Beşiktaş Fenerbahçe ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11

Beşiktaş Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE YEDEKLER

Beşiktaş Fenerbahçe maçı yedekleri belli oldu:

Beşiktaş: Ersin, Onur, Semih, Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor, Muçi, Ndour, Serkan, Mustafa

Fenerbahçe: İrfan Can E., Osayi, Becao, İsmail, Levent, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, En Nesyri, Cenk

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.