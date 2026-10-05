Bediüzzaman Sempozyumu açılış programıyla başladı, Cevdet Yılmaz da katıldı

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Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Suriye Evkaf Bakanı Dr. Muhammed Ebulhayr Şükrü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sait Yüce, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından “Küresel Krizlere Kur’ani Çözümler” ile “Kur’an ve Sünnet Ekseninde Yeni Dünya Düzeni İçin Medeniyet Tasavvuru” oturumları yapıldı.

4-7 Ekim tarihlerinde akademisyen, araştırmacı ve düşünürleri buluşturan sempozyumda; küresel krizler, toplumsal sorunlar, aile yapısı, gençlik, çevre ve iktisat konuları Kur'an, Sünnet ve Risale-i Nur çerçevesinde ele alınacak.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu