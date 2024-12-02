Alışveriş merkezlerine girişte vatandaşlardan 1 TL alınacağı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Haberler.com'a açıklamada bulunan AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" ifadelerini kullandı. Peki, AVM'lere giriş ücretli mi olacak?

AVM'LERE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt ise AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan geldi. İddiayı sorduğumuz Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" ifadesini kullandı.