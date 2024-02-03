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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı?

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü bu maçta sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da da Kadir Sağlam ve Samet Çiçek görev yapacak. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU

Antalyaspor: Helton, Saric, Veysel, Bahadır, Güray, Safuri, Kaluzinski, Larsson, Erdoğan, Bytyqi, Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder, Dzeko.

Emir Ceran
Emir Ceran
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