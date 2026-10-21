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Ağrı'da İl Özel İdaresinin hibesiyle 1.100 üreticiye 550 ton buğday tohumu verildi

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Ağrı'da İl Özel İdaresinin hibesiyle 1.100 üreticiye 550 ton buğday tohumu verildi
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Ağrı'da Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında İl Özel İdaresinin yüzde 70 hibesiyle 1.100 üreticiye 550 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Her üreticiye 20 dekarlık alan için 500 kilogram tohum verilirken, 22 bin dekarlık alanda ekim hedefleniyor.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda yürütülen Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, İl Özel İdaresinin yüzde 70 hibe desteğiyle 1.100 çiftçiye toplam 550 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Projeyle 22 bin dekarlık alanda ekim yapılması hedefleniyor. Ağrı'da tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında çiftçilere tohum desteği sağlandı. Ağrı Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda yürütülen Ziraî Kalkınma Faaliyet Planı çerçevesinde, İl Özel İdaresinin yüzde 70 hibe desteğiyle 1.100 üreticiye toplam 550 ton sertifikalı buğday tohumu ulaştırıldı.

HER ÇİFTÇİYE 500 KİLOGRAM TOHUM DESTEĞİ

Proje kapsamında destekten yararlanan 1.100 üreticinin her birine, 20 dekarlık alanda ekim yapmak üzere 500 kilogram sertifikalı buğday tohumu verildi.Dağıtılan tohumlarla Ağrı genelinde toplam 22 bin dekarlık tarım arazisinde ekim yapılması hedefleniyor.Yüzde 70 hibe desteğiyle gerçekleştirilen projenin, çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlaması ve sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırması amaçlanıyor.

VALİ YARDIMCISI MASKAR VE İL MÜDÜRÜ HÜSEYİNOĞLU KATILDI

Sertifikalı buğday tohumu dağıtım programına Ağrı Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, il protokolü ve çiftçiler katıldı.Program kapsamında üreticilere sertifikalı tohumları teslim edilerek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik destekler sürdürüldü.

AĞRI'NIN TARIMSAL ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, projenin il genelinde tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediği belirtildi. Valilik açıklamasında, üreticilerin emeğini destekleyen, tarımsal üretim kapasitesini artıran ve Ağrı'nın tarımsal potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi ile çiftçilerin kaliteli tohum kullanımının teşvik edilmesi ve il genelinde buğday üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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