5 büyük zincir market isimleri! 5 büyük zincir market hangileri?

Son günlerde market fiyatları ile ilgili tartışmalar kamuoyunda devam ederken vatandaşlar haberlere konu olan gündemdeki 5 büyük zincir market isimleri ne merak ediyor. Peki, 5 büyük zincir market hangileri? 5 büyük zincir market isimleri!

5 büyük zincir market merak ediliyor. Son günlerde market fiyatları ile ilgili tartışmalar kamuoyunda devam ederken vatandaşlar haberlere konu olan gündemdeki 5 büyük zincir market isimleri ne merak ediyor. Peki, 5 büyük zincir market hangileri? 5 büyük zincir market isimleri haberimizde...

5 BÜYÜK ZİNCİR MARKET İSİMLERİ

Gündemde konu olan 5 büyük zincir market şunlardır:

BİM

A101

Migros

ŞOK

CarrefourSA

BİM: Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 1995 yılında kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yer almaktadır. BİM, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır.

A101 : A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur.

Migros: Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı.

ŞOK: ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 1995 yılında Migros tarafından kurulmuş olup Ağustos 2011 tarihinde Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır.

CARREFOURSA: CarrefourSA, 1991 yılında Sabancı Holding ve Carrefour ortaklığında kurulan Maltepe merkezli süpermarket zinciri. İlk marketini 1993 yılında İçerenköy'de açmıştır.