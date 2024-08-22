Üye Girişi
Haberler

21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! Kırtasiye ürünleri! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞOK marketlerinin 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan ürünler ve fiyatları merakla bekleniyor. ŞOK'ta bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve fiyatlarını öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

ŞOK, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı ve bu hafta mağazalarda indirimli olarak sunulan ürünler arasında geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. ŞOK mağazalarının haftalık aktüel katalogları, çeşitli indirim ve kampanyalarla alışveriş yapanlara cazip fırsatlar sunuyor. Aktüel ürünler hakkında detaylı bilgi almak ve bu hafta mağazalarda yer alacak tüm ürünleri görmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Bu hafta kırtasiye ürünleri de ŞOK marketlerde yerini alacak. Peki, ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681

21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681

21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681

21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681

21-27 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! #128681

Kaynak: Haberler.com / Gündem

ŞOK Aktüel Şok Market ŞOK Aktüel Aktüel Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AJET KAMPANYASI: AJET 1 EURO bilet kampanyası nedir? Kampanya ne zaman başlıyor? 1 Euro bilet nasıl alınır? Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Lugano maçı bugün mü? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA ülke puan durumu! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını son durum nedir? Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir? 22 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 22 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hangi tarım arazileri kiraya verilecek? Tarım arazisi kiralama sezonu hangi tarih, başvurular ne zaman başlıyor? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İzmir su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ankara su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU! İstanbul su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 22 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
title