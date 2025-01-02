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2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL?

2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL?
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Çalışanlar için önemli konulardan biri olan yemek ücreti 2025 yılı itibarıyla yeniden belirlendi. Peki, 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? İşverenlerin çalışanlara sağladığı günlük yemek bedeli, vergi muafiyeti kapsamında düzenleniyor ve bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.

2025 yılı yemek ücreti düzenlemesi, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında işverenlerin çalışanlarına sağladığı günlük yemek bedelinin vergi muafiyetine tabi olan kısmını kapsıyor. Yeni yılda yemek ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışanlar yeni yılda yemek ücretlerinin kaç TL olacağına dair detayları araştırıyor. Peki, 2025 yemek ücreti ne kadar oldu?

2025 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yemek ücreti 264,00 TL (240 TL + %10 KDV)olarak belirlenmiştir. Yemek kartı ile 2025 yılı boyunca ödemelerini yapan bir işveren, 10 çalışanı için günlük 264 TL ödeme yaparsa yılda 185.000 TL tasarruf edebilir.

2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL?

YEMEK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Aylık yemek ücreti hesaplanırken, çalışanın o ay içinde çalıştığı gün sayısı dikkate alınır. Örneğin, bir çalışan ayda 26 gün çalışıyorsa, aylık yemek ücreti istisna tutarı şu şekilde hesaplanır:

Günlük yemek ücreti (KDV dahil): 264 TL

Çalışılan gün sayısı: 26 gün

Aylık yemek ücreti istisna tutarı: 264 TL x 26 gün = 6.864 TL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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