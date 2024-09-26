2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuru işlemleri, öğrenciler tarafından dikkatle izleniyor. 2024-2025 eğitim yılı için KYK burs ödemeleri, ilk aşama olarak başvuruların alınması ile başlayacak. Üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceği KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı, burs miktarının ne olacağı ve KYK burs ödemelerinin hangi ayda başlayacağı gibi sorular merak ediliyor. 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

2025 KYK YURT TIME BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru işlemleri henüz açılmadı. Duyuru yapıldığında, detayları haberimize ekleyeceğiz.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilir.

KYK BURSU KAÇ TL?

Geçtiğimiz yıl KYK burs miktarları lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlendi. Bu burslar, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek sağlamak amacıyla verilmektedir.

KYK ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi boyunca ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında ödeme gerçekleştirilmektedir.