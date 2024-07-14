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2024 Wimbledon Şampiyonasına Kate katıldı mı?

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2024 Wimbledon Şampiyonasına Kate katıldı mı? 2024 Wimbledon Şampiyonası'na dair merak edilenler arasında Kate'in katılıp katılmadığı da bulunuyor. Ünlü ismin turnuvaya katılıp katılmadığı araştırılıyor.

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. Heyecan dolu turnuvada dikkat çeken isim ise Galler Prensesi Kate oldu. Kate'in turnuvaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

WIMBLEDON ŞAMPİYONASINA KATE KATILDI MI?

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nın on dördüncü gününde tek erkekler final maçında İspanyol raket Carlos Alcaraz, Sırp rakibi Novak Djokovic ile karşılaştı. İngiliz kraliyet ailesinden Galler Prensesi Charlotte ve Galler Prensesi Catherine de maçı izlemek üzere tribünde yerini aldı.

2024 Wimbledon Şampiyonasına Kate katıldı mı?

2024 Wimbledon Şampiyonasına Kate katıldı mı?

2024 Wimbledon Şampiyonasına Kate katıldı mı?

2024 Wimbledon Şampiyonasına Kate katıldı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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