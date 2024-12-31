Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba, resmi tatil kapsamında ve bu durum kurum ve kuruluşların çalışma saatlerini etkiliyor. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumu ve çalışma saatleri hakkında detaylar. 1 Ocak Çarşamba AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025 AVM'ler yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

1 OCAK AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

AVM'ler resmi tatiller, bayramlar ve hafta sonlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, 1 Ocak yılbaşında AVM'ler açık olacak. Ancak normal çalışma saatleri 10:00-22:00 olan AVM'lerde, resmi tatillerde saat değişikliği yaşanabilir. Özellikle 1 Ocak'ta AVM'lerin genellikle daha geç açıldığı bilinmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için gitmeyi planladığınız AVM'nin iletişim numarasından çalışma saatlerini öğrenmeniz önerilir.