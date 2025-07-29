1 Ağustos BİM aktüel kataloğu! 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?

1 Ağustos BİM aktüel kataloğu! 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı mı, hangi ürünler indirime girecek?

BİM marketleri, her hafta Salı ve Cuma günleri özel aktüel ürün kataloglarıyla tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunuyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler raflarda yerini alacak? Özellikle teknolojik ürünler, mutfak eşyaları, ev tekstili ve çocuk oyuncaklarında uygulanan kampanyalarla dikkat çeken BİM, 1 Ağustos Salı günü için hazırlanan yeni kataloğuyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? İşte detaylar...

1 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAK?

65 inç 4K HDR Google TV (TCL 65V6C): 29.900 TL

43 inç Full HD QLED Android TV (TCL 43S5K): 12.450 TL

OMIX X6 Cep Telefonu (6GB/128GB): 5.750 TL

RAZER Blackshark V2 X Kablolu Kulaklık: 2.190 TL

TCL Portatif Klima 9.000 BTU: 13.990 TL

1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?

Fakir Buharlı Ütü SPRING: 990 TL

Arıus Mini Ütü (Yapışmaz Taban): 890 TL

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge BL6058: 3.750 TL

Fakir Islak-Kuru Şarjlı Dikey Süpürge CLEAN STICK: 4.990 TL

Fakir El Süpürgesi STARKY ÖKO: 1.749 TL

Fakir El Mikseri: 990 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi: 749 TL

Arya Mutfak Mikseri (1500 W): 3.990 TL

1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?

Mottolu Matara (530 ml): 99 TL

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç (Paslanmaz Çelik): 459 TL

Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı: 109 TL

Pratik İpli Doğrayıcı (3 bıçaklı): 249 TL

Quick Bıçak Bileyici: 259 TL

Alpina Bıçak Seti (3'lü): 399 TL

Kitap Şekilli Vazo: 109 TL

Organizer Kahvaltılık 7 Parça Set: 229 TL

Diamond Kek Fanusu (27 cm): 179 TL

Yeşillik Saklama Kabı (1700 ml): 89 TL

Silikon Pişirme Matı: 79 TL

Duvar Organizeri: 109 TL

Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 75 TL

Mandal Çeşitleri (20'li): 35 TL

1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası

Rüşvet iddiasına 24 saat sonra gelen yanıt! Savunması tatmin etmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.