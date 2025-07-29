1 Ağustos BİM aktüel kataloğu! 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?

BİM marketleri, her hafta Salı ve Cuma günleri özel aktüel ürün kataloglarıyla tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunuyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler raflarda yerini alacak? Özellikle teknolojik ürünler, mutfak eşyaları, ev tekstili ve çocuk oyuncaklarında uygulanan kampanyalarla dikkat çeken BİM, 1 Ağustos Salı günü için hazırlanan yeni kataloğuyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? İşte detaylar...

1 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAK?

65 inç 4K HDR Google TV (TCL 65V6C): 29.900 TL

43 inç Full HD QLED Android TV (TCL 43S5K): 12.450 TL

OMIX X6 Cep Telefonu (6GB/128GB): 5.750 TL

RAZER Blackshark V2 X Kablolu Kulaklık: 2.190 TL

TCL Portatif Klima 9.000 BTU: 13.990 TL

Fakir Buharlı Ütü SPRING: 990 TL

Arıus Mini Ütü (Yapışmaz Taban): 890 TL

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge BL6058: 3.750 TL

Fakir Islak-Kuru Şarjlı Dikey Süpürge CLEAN STICK: 4.990 TL

Fakir El Süpürgesi STARKY ÖKO: 1.749 TL

Fakir El Mikseri: 990 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi: 749 TL

Arya Mutfak Mikseri (1500 W): 3.990 TL

Mottolu Matara (530 ml): 99 TL

Ayarlanabilir Büyük Süzgeç (Paslanmaz Çelik): 459 TL

Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı: 109 TL

Pratik İpli Doğrayıcı (3 bıçaklı): 249 TL

Quick Bıçak Bileyici: 259 TL

Alpina Bıçak Seti (3'lü): 399 TL

Kitap Şekilli Vazo: 109 TL

Organizer Kahvaltılık 7 Parça Set: 229 TL

Diamond Kek Fanusu (27 cm): 179 TL

Yeşillik Saklama Kabı (1700 ml): 89 TL

Silikon Pişirme Matı: 79 TL

Duvar Organizeri: 109 TL

Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 75 TL

Mandal Çeşitleri (20'li): 35 TL