1 Ağustos BİM aktüel kataloğu! 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak?
1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı mı, hangi ürünler indirime girecek?
BİM marketleri, her hafta Salı ve Cuma günleri özel aktüel ürün kataloglarıyla tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş imkânı sunuyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler raflarda yerini alacak? Özellikle teknolojik ürünler, mutfak eşyaları, ev tekstili ve çocuk oyuncaklarında uygulanan kampanyalarla dikkat çeken BİM, 1 Ağustos Salı günü için hazırlanan yeni kataloğuyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa sunulacak? İşte detaylar...
1 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAK?
65 inç 4K HDR Google TV (TCL 65V6C): 29.900 TL
43 inç Full HD QLED Android TV (TCL 43S5K): 12.450 TL
OMIX X6 Cep Telefonu (6GB/128GB): 5.750 TL
RAZER Blackshark V2 X Kablolu Kulaklık: 2.190 TL
TCL Portatif Klima 9.000 BTU: 13.990 TL
Fakir Buharlı Ütü SPRING: 990 TL
Arıus Mini Ütü (Yapışmaz Taban): 890 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge BL6058: 3.750 TL
Fakir Islak-Kuru Şarjlı Dikey Süpürge CLEAN STICK: 4.990 TL
Fakir El Süpürgesi STARKY ÖKO: 1.749 TL
Fakir El Mikseri: 990 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 749 TL
Arya Mutfak Mikseri (1500 W): 3.990 TL
Mottolu Matara (530 ml): 99 TL
Ayarlanabilir Büyük Süzgeç (Paslanmaz Çelik): 459 TL
Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı: 109 TL
Pratik İpli Doğrayıcı (3 bıçaklı): 249 TL
Quick Bıçak Bileyici: 259 TL
Alpina Bıçak Seti (3'lü): 399 TL
Kitap Şekilli Vazo: 109 TL
Organizer Kahvaltılık 7 Parça Set: 229 TL
Diamond Kek Fanusu (27 cm): 179 TL
Yeşillik Saklama Kabı (1700 ml): 89 TL
Silikon Pişirme Matı: 79 TL
Duvar Organizeri: 109 TL
Kapaklı Hamur Leğeni (7 L): 75 TL
Mandal Çeşitleri (20'li): 35 TL