Eczacıbaşı kadın voleybol takımı kadrosu! 2021 Eczacıbaşı voleybol kadrosundaki oyuncular kimlerdir, isimleri ne, boyları kaç?

Ülkemizin en güçlü voleybol takımlarından birisi olan Eczacıbaşı'nın oyuncuları ve hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Eczacıbaşı kadın voleybol takımı kadrosunda kimler var? Eczacıbaşı kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Milli takımdaki hangi oyuncu Eczacıbaşı'nda oynuyor? Simge Aköz hangi takımda, Eczacıbaşı'nda mı oynuyor? Tijana Boskovic Eczacıbaşı'nda mı oynuyor? Hande Baladın hangi takımda, Eczacıbaşı'nda mı oynuyor? Yasemin Güveli hangi takımda, Eczacıbaşı'nda mı oynuyor?

ECZACIBAŞI KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE İSİMLERİ

Eczacıbaşı Dynavit kadın voleybol kadrosu oyuncuları, doğum tarihleri ve boyları aşağıdaki gibidir:

Koç : Ferhat AKBAŞ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Melisa Memiş : Libero : 27 Ocak 1998 : 1.70 :Türkiye

- Şebnem Simge Aköz : Libero : 23 Nisan 1991 : 1.68 :Türkiye

- Tijana Boškovic (k) : Pasör Çaprazı : 8 Mart 1997 : 1.93 :Sırbistan

- Beyza Arıcı : Orta Oyuncu : 27 Temmuz 1995 : 1.92 :Türkiye

- Merve Atlıer : Orta Oyuncu : 31 Mart 2000 : 1.91 :Türkiye

- Saliha Şahin : Smaçör : 5 Kasım 1998 : 1.86 :Türkiye

- Hande Baladın : Smaçör : 1 Eylül 1997 : 1.89 :Türkiye

- Yasemin Güveli : Orta Oyuncu : 5 Ocak 1999 : 1.88 :Türkiye

- Jordan Thompson : Smaçör : 5 Mayıs 1997 : 1.93 :ABD

- Elif Şahin : Pasör : 19 Ocak 2001 : 1.90 :Türkiye

- Maja Ognjenovic : 1.83 metre : Pasör

- Fatma Yıldırım : Smaçör : 3 Ocak 1990 : 1.80 :Türkiye

- Zeynep Palabıyık : 1.74 metre : Libero

- McKenzie Adams : 1.87 metre : Smaçör

- Laura Heyrman : 1.88 metre : Orta oyuncu

ECZACIBAŞI KADIN VOLEYBOL TAKIMI TEKNİK EKİP KADROSU

Ferhat AKBAŞ : Baş Antrenör

Przemyslaw KAWKA : Yardımcı Antrenör

Kaan İNCEKARA : Yardımcı Antrenör

Yalçın ÖZBEK : Yardımcı Antrenör

Halil DEMİRKAN : İstatistik Sorumlusu

Erman GÜÇİN : Yardımcı Antrenör Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Eduardo Fabian ROMERO : Kondisyoner

Batuhan CANBÜLBÜL : Fizyoterapist

Ali Demircan : Sağlık Koordinatörü

Tolga Aydoğ : Doktor

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